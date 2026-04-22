Расписание плей-офф Единой лиги

С 26 апреля в Единой лиге ВТБ начнётся четвертьфинал плей-офф, в рамках которого команды будут бороться за право выхода в полуфинал. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием плей-офф.

Расписание 1/4 финала плей-офф Единой лиги.

«Зенит» (3) — «Уралмаш» (6); 4

УНИКС (2) — МБА-МАИ (7). 3

Данные команды проведут матчи 26, 28 апреля и 2, 4 и 7 мая.

ЦСКА (1) — «Енисей» (8); 1

«Локомотив-Кубань» (4) — «Бетсити Парма» (5); 2

Данные команды проведут матчи 27, 29 апреля и 3, 5 и 8 мая

Расписание 1/2 финала плей-офф Единой лиги.

УНИКС/МБА-МАИ — «Зенит»/«Уралмаш». Матчи 11, 13, 17, 19 мая. 22, 25, 28 мая

ЦСКА/«Енисей» — «Локомотив-Кубань»/«Бетсити Парма». Матчи 12, 14, 18, 20 мая. 23, 26, 29 мая .

Расписание финала за третье место.

ЦСКА/«Енисей»/«Локомотив-Кубань»/«Бетсити Парма» — УНИКС/МБА-МАИ/«Зенит»/«Уралмаш». 1, 3, 7, 9 июня. 12 июня.

Расписание финала плей-офф Единой лиги.

ЦСКА/«Енисей»/«Локомотив-Кубань»/«Бетсити Парма» — УНИКС/МБА-МАИ/«Зенит»/«Уралмаш». Матчи 2, 4, 8, 10 июня. 13, 16, 19 июня.

В четвертьфинале и финале за третье место команды играют до трёх побед, в полуфинале и финале — до четырёх.