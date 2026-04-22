«Зенит» — ЦСКА, результат матча 22 апреля 2026, счет 74:83, Единая лига ВТБ — 2025/2026

«Зенит» уступил ЦСКА девять очков в домашнем матче заключительного дня Единой лиги
Сегодня, 22 апреля, в Санкт-Петербурге на КСК «Арена» состоялся очередной матч заключительного дня регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого местный «Зенит» принимал победителя турнира — московский ЦСКА. Со счётом 74:83 (19:19, 14:24, 19:25, 22:15) гости паркета одержали победу над командой из Северной столицы.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
74 : 83
ЦСКА
Москва
Зенит: Джузэнг - 18, Фрейзер - 17, Роберсон - 12, Мартюк - 10, Бако - 7, Земский - 5, Воронцевич - 3, Емченко - 2, Щербенев, Вольхин, Узинский
ЦСКА: Тримбл - 17, Кливленд - 16, Жан-Шарль - 12, Астапкович - 9, Уэйр - 6, Руженцев - 6, Ухов - 6, Курбанов - 6, Карпенко - 3, Антонов - 1, Митрович - 1, Ганькевич

Самым результативным в составе победителей стал американский разыгрывающий Мело Тримбл. Он принёс команде 17 очков, а также записал на свой счёт два подбора, четыре передачи, один перехват и две потери. Коэффициент его эффективности составил «+20».

17 очков, три побора, шесть передач, два перехвата и четыре потери «Зениту» оформил американский разыгрывающий Трент Фрейзер. Коэффициент его полезности при этом составил «+21». Ещё 18 очков команде принёс лёгкий форвард из США Джонни Джузэнг.

