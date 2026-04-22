«Локомотив-Кубань» — «Енисей», результат матча 22 апреля 2026, счет 90:83, Единая лига ВТБ — 2025/2026

«Локомотив-Кубань» дома обыграл «Енисей» в матче Единой лиги
В среду, 22 апреля, в Краснодаре состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» принимал красноярский «Енисей». Встреча шла в равной борьбе и завершилась победой хозяев со счётом 90:83 (23:27, 14:29, 28:16, 25:11).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 апреля 2026, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
90 : 83
Енисей
Красноярск
Локомотив-Кубань: Миллер - 28, Мартин - 14, Хантер - 12, Мур - 9, Квитковских - 8, Ищенко - 8, Темиров - 7, Хаджибегович - 4, Рябков, Попов, Шеянов, Коновалов
Енисей: Коулмэн - 21, Тасич - 13, Артис - 12, Рыжов - 12, Касаткин - 10, Евдокимов - 5, Ванин - 4, Ведищев - 3, Сонько - 3, Шлегель, Скуратов, Долинин

В составе хозяев лучшим стал форвард Патрик Миллер, набравший 28 очков. Также на его счету три подбора, 10 передач и один перехват при коэффициенте эффективности «+36».

Лучшим в составе гостей стал центровой Мэтт Коулмэн, записавший в свой актив 21 очко, семь подборов, шесть передач, один перехват и три потери. Его показатель эффективности составил «+25».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Элитный снайпер и рекордсмен. Кто поможет УНИКСу в плей-офф вместо Тайрона Брюэра
Элитный снайпер и рекордсмен. Кто поможет УНИКСу в плей-офф вместо Тайрона Брюэра
