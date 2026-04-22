«Локомотив-Кубань» дома обыграл «Енисей» в матче Единой лиги

В среду, 22 апреля, в Краснодаре состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» принимал красноярский «Енисей». Встреча шла в равной борьбе и завершилась победой хозяев со счётом 90:83 (23:27, 14:29, 28:16, 25:11).

В составе хозяев лучшим стал форвард Патрик Миллер, набравший 28 очков. Также на его счету три подбора, 10 передач и один перехват при коэффициенте эффективности «+36».

Лучшим в составе гостей стал центровой Мэтт Коулмэн, записавший в свой актив 21 очко, семь подборов, шесть передач, один перехват и три потери. Его показатель эффективности составил «+25».