Единая лига: результаты матчей 22 апреля

Сегодня, 22 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялся заключительный игровой день сезона-2025/2026. В общей сложности поклонники российского баскетбола смогли увидеть пять встреч, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Единая лига. Результаты встреч на 22 апреля:

«Уралмаш» — «Автодор» — 86:54.

МБА-МАИ — «Самара» — 79:61.

УНИКС — «Пари Нижний Новгород» — 101:64.

«Зенит» — ЦСКА — 74:83.

«Локомотив-Кубань» — «Енисей» — 90:83.

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги стал московский ЦСКА, на счету которого 37 побед и три поражения. Второе место занял казанский УНИКС (33 победы и семь поражений). Тройку сильнейших замкнул «Зенит» из Санкт-Петербурга (28 побед и 12 поражений).