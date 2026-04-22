Единая лига — 2025/2026: результаты на 22 апреля 2026, таблица

Единая лига: результаты матчей 22 апреля
Комментарии

Сегодня, 22 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялся заключительный игровой день сезона-2025/2026. В общей сложности поклонники российского баскетбола смогли увидеть пять встреч, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Единая лига. Результаты встреч на 22 апреля:

«Уралмаш» — «Автодор» — 86:54.
МБА-МАИ — «Самара» — 79:61.
УНИКС — «Пари Нижний Новгород» — 101:64.
«Зенит» — ЦСКА — 74:83.
«Локомотив-Кубань» — «Енисей» — 90:83.

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги стал московский ЦСКА, на счету которого 37 побед и три поражения. Второе место занял казанский УНИКС (33 победы и семь поражений). Тройку сильнейших замкнул «Зенит» из Санкт-Петербурга (28 побед и 12 поражений).

Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
«Зениту» так и не покорился ЦСКА. Клубы зажгли перед стартом плей-офф
