Итоговая турнирная таблица регулярного чемпионата Единой лиги

Сегодня, 22 апреля, завершился регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с турнирной таблицей по итогам регулярного сезона-2025/2026.

1. ЦСКА (37 побед и три поражения).
2. УНИКС (33 победы и семь поражений).
3. «Зенит» (28 побед и 12 поражений).
4. «Локомотив-Кубань» (27 побед и 13 поражений).
5. «Бетсити Парма» (22 победы и 18 поражений).
6. «Уралмаш» (19 побед и 21 поражение).
7. МБА-МАИ (18 побед и 22 поражений).
8. «Енисей» (15 побед и 25 поражений).
9. «Пари Нижний Новгород» (12 побед и 28 поражений).
10. «Автодор» (семь побед и 33 поражения).
11. «Самара» (две победы и 38 поражений).

