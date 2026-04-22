Итоговая турнирная таблица регулярного чемпионата Единой лиги

Сегодня, 22 апреля, завершился регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с турнирной таблицей по итогам регулярного сезона-2025/2026.

1. ЦСКА (37 побед и три поражения).

2. УНИКС (33 победы и семь поражений).

3. «Зенит» (28 побед и 12 поражений).

4. «Локомотив-Кубань» (27 побед и 13 поражений).

5. «Бетсити Парма» (22 победы и 18 поражений).

6. «Уралмаш» (19 побед и 21 поражение).

7. МБА-МАИ (18 побед и 22 поражений).

8. «Енисей» (15 побед и 25 поражений).

9. «Пари Нижний Новгород» (12 побед и 28 поражений).

10. «Автодор» (семь побед и 33 поражения).

11. «Самара» (две победы и 38 поражений).