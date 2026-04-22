«Бурк» на выезде обыграл «Бешикташ» в первом матче финала Еврокубка

Сегодня, 22 апреля, в спортивном комплексе BJK GAIN в Стамбуле прошёл первый матч финала Еврокубка, в котором местный «Бешикташ» принимал французский клуб «Бурк». Встреча закончилась счётом 72:60 (18:10, 17:16, 20:15, 17:19) в пользу гостей паркета.

В турецком клубе наилучшим образом себя проявил хорватский центровой Анте Жижич. Он заработал 13 очков, а также совершил восемь подборов. Коэффициент его полезности составил «+22».

Наибольшую результативность у французов продемонстрировал французский защитник Адам Мокока. С его помощью команда заработала 14 очков. На свой счёт он также записал девять подборов, две передачи, один перехват и одну потерю. Коэффициент его эффективности равен «+19».

Следующая встреча — второй матч финала — между «Бешикташем» и «Бурком» состоится на арене в Бур-ан-Бресс (Франция) 28 апреля.