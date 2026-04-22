Еврокубок — 2025/2026: результаты на 22 апреля 2026, календарь, таблица

Еврокубок: результаты матчей 22 апреля
Комментарии

В среду, 22 апреля, состоялся первый матч финальной серии плей-офф Еврокубка в сезоне-2025/2026, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Еврокубок. Результат первого матча финальной серии на 22 апреля:

«Бешикташ» — «Бурк» — 60:72.

В турецком клубе наилучшим образом себя проявил хорватский центровой Анте Жижич. Он заработал 13 очков, а также совершил восемь подборов.

Лучшим у французов стал защитник Адам Мокока. На его счету 14 очков, девять подборов и две передачи.

Следующая встреча — второй матч финала — между «Бешикташем» и «Бурком» состоится на арене в Бур-ан-Бресс (Франция) 28 апреля.

Календарь плей-офф Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Еврокубка сезона-2025/2026
