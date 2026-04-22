Россиянин из ЦСКА стал лучшим снайпером регулярки Единой лиги

Российский форвард московского ЦСКА Самсон Руженцев завершил регулярный чемпионат Единой лиги — 2025/2026 в статусе лучшего снайпера турнира. 24-летний баскетболист продемонстрировал впечатляющую точность бросков из-за дуги, реализовав 51,9%.

На Матче всех звёзд Единой лиги Руженцев заменил травмированного ветерана УНИКСа Алексея Шведа. В начале апреля форвард был признан героем 23-й игровой недели по версии читателей «Чемпионата».

Руженцев выступает за ЦСКА с 2022 года. Сезон-2024/2025 провёл в аренде в пермской «Бетсити Парме». ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата и в первом раунде встретится с красноярским «Енисеем».

