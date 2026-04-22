Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Мело Тримбл признан самым эффективным игроком регулярного сезона Единой лиги

Разыгрывающий московского ЦСКА 31-летний американец Мело Тримбл стал лидером регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 по показателю эффективности, сообщает пресс-служба турнира.

Американский защитник провёл на паркете 38 матчей, в среднем за игру набирая 18,3 очка. Он также делал 4,1 передачи и 2,9 подбора, завершив регулярку с показателем эффективности 22,6 балла.

Армейцы выиграли регулярный чемпионат и в четвертьфинале плей-офф встретятся с красноярским «Енисеем». Четвертьфинальные серии стартуют 26 и 27 апреля и пройдут до трёх побед по схеме 2+2+1.

Может быть интересно:
«Зениту» так и не покорился ЦСКА. Клубы зажгли перед стартом плей-офф
«Зениту» так и не покорился ЦСКА. Клубы зажгли перед стартом плей-офф

Куда уходят чемпионы из большого спорта:

