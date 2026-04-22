Россиянин Михайловский — самый результативный игрок Единой лиги

Атакующий защитник «Самары» Никита Михайловский стал самым результативным игроком регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В среднем за игру 25-летний игрок набирал 20,5 очка — это лучший показатель турнира.

Михайловский принял участие в 26 матчах. На втором месте по этому показателю центровой казанского УНИКСа Джален Рейнольдс, который в среднем набирал 18,4 очка за игру, приняв участие в 36 встречах. Тройку замкнул американский разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл (18,3 очка/38 матчей).

Михайловский реализовал 56,2% двухочковых бросков и 25,9% трёхочковых. За «Самару» россиянин играет с лета 2025 года, ранее в Единой лиге представлял ЦСКА и «Автодор». В 2019 и 2021 годах признавался лучшим молодым игроком турнира.

Сейчас читают:
Итоговая турнирная таблица регулярного чемпионата Единой лиги
