Впервые с 2019 года россиянин стал самым результативным игроком Единой лиги

Впервые с 2019 года россиянин стал самым результативным игроком Единой лиги
Атакующий защитник «Самары» Никита Михайловский завершил регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 в статусе самого результативного игрока турнира.

25-летний россиянин набирал в среднем 20,5 очка за матч, а также делал 3,0 передачи и 7,3 подбора. Также Михайловский реализовывал 56,2% двухочковых, 25,9% трёхочковых и 71,3% штрафных. Всего он вышел на паркет в 26 встречах, проводя на площадке в среднем 30,4 минуты.

Михайловский стал первым отечественным баскетболистом с сезона-2018/2019, кому удалось возглавить список лучших снайперов лиги. Семь лет назад аналогичного достижения добился Алексей Швед, набиравший в среднем 22,8 очка.

