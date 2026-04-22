Фрейзер — о поражении от ЦСКА: горжусь командой, мы не сдались и боролись до конца

Разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА оценил игру команды, которая, с его слов, вышла на площадку «не в оптимальном составе».

— У «Зенита» был уверенный старт, затем сложный отрезок в середине и невероятная концовка. Как в целом оценишь игру?

— В целом считаю, что ребята проявили себя. Паша Земский, Игорь Вольхин дали нам очень важные минуты. Мы выходили на игру не в оптимальном составе, из-за травм не все были доступны. Это не оправдание, но я горжусь командой за то, что мы не сдались и боролись до конца.

Мы сделали рывок — и это, наверное, самое важное сегодня. Мы показали болельщикам, каким может быть наш баскетбол в плей-офф. Что мы не сдаёмся, будем бороться до конца и выкладываться в каждой игре. Думаю, сегодня нам это удалось.

Как я уже сказал, я горжусь ребятами. Мы провели хороший регулярный сезон и готовы к плей-офф. За последние месяцы мы выстроили хорошую «химию», сформировали то, к чему стремимся. Мы готовы, — рассказал Фрейзер в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.