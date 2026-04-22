Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фрейзер — о поражении от ЦСКА: горжусь командой, мы не сдались и боролись до конца

Комментарии

Разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА оценил игру команды, которая, с его слов, вышла на площадку «не в оптимальном составе».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
74 : 83
ЦСКА
Москва
Зенит: Джузэнг - 18, Фрейзер - 17, Роберсон - 12, Мартюк - 10, Бако - 7, Земский - 5, Воронцевич - 3, Емченко - 2, Щербенев, Вольхин, Узинский
ЦСКА: Тримбл - 17, Кливленд - 16, Жан-Шарль - 12, Астапкович - 9, Уэйр - 6, Руженцев - 6, Ухов - 6, Курбанов - 6, Карпенко - 3, Антонов - 1, Митрович - 1, Ганькевич

— У «Зенита» был уверенный старт, затем сложный отрезок в середине и невероятная концовка. Как в целом оценишь игру?
— В целом считаю, что ребята проявили себя. Паша Земский, Игорь Вольхин дали нам очень важные минуты. Мы выходили на игру не в оптимальном составе, из-за травм не все были доступны. Это не оправдание, но я горжусь командой за то, что мы не сдались и боролись до конца.

Мы сделали рывок — и это, наверное, самое важное сегодня. Мы показали болельщикам, каким может быть наш баскетбол в плей-офф. Что мы не сдаёмся, будем бороться до конца и выкладываться в каждой игре. Думаю, сегодня нам это удалось.

Как я уже сказал, я горжусь ребятами. Мы провели хороший регулярный сезон и готовы к плей-офф. За последние месяцы мы выстроили хорошую «химию», сформировали то, к чему стремимся. Мы готовы, — рассказал Фрейзер в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android