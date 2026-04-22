Трент Фрейзер: возможно, не хватило реализации в концовке

Трент Фрейзер: возможно, не хватило реализации в концовке
Разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер подвёл итоги матча Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА, в котором его команда уступила, несмотря на рывок 18:0 в концовке.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
74 : 83
ЦСКА
Москва
Зенит: Джузэнг - 18, Фрейзер - 17, Роберсон - 12, Мартюк - 10, Бако - 7, Земский - 5, Воронцевич - 3, Емченко - 2, Щербенев, Вольхин, Узинский
ЦСКА: Тримбл - 17, Кливленд - 16, Жан-Шарль - 12, Астапкович - 9, Уэйр - 6, Руженцев - 6, Ухов - 6, Курбанов - 6, Карпенко - 3, Антонов - 1, Митрович - 1, Ганькевич

— В концовке у вас был рывок 18:0, вы вернули интригу в матч. Чего в итоге не хватило, чтобы завершить камбэк?
— Думаю, могли принять несколько более правильных решений. Реализовать ещё пару открытых бросков. В четвёртой четверти мы сыграли хорошо — добавили в агрессии, в борьбе. Игорь, Паша дали отличные минуты со скамейки, для них это была первая игра вместе в таком сочетании.

Мы играли с полной самоотдачей. Возможно, не хватило реализации в концовке. Но в целом мы проделали хорошую работу. Я горжусь ребятами, это была действительно достойная игра.

— Что говорил тренер в этот момент?
— Главное — держаться вместе. План на игру был прост: выйти и бороться, подготовиться к плей-офф. Думаю, мы справились с этим. Играли жёстко, до конца, не сдавались — это и была наша задача на сегодня.

При этом у нас были потери — не играли Ксавьер Мун, Жора Жбанов, Сергей Карасёв. Это серьёзные игроки, и их отсутствие чувствуется. Но, как я уже сказал, ребята сделали шаг вперёд, и мы достойно сражались. Я очень горжусь этой командой, — рассказал Фрейзер в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

«Зениту» так и не покорился ЦСКА. Клубы зажгли перед стартом плей-офф
