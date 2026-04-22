Трент Фрейзер оценил шансы «Зенита» в серии плей-офф Единой лиги с «Уралмашем»

Разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер поделился ожиданиями от четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Уралмашем».

— «Зенит» уже знает соперника по первой стадии плей-офф — это «Уралмаш». Пару лет назад у вас уже был непростой опыт с «заводчанами» в четвертьфинале. Чего ждёшь от этой серии?

— Это очень непростой соперник. Нам нужно быть готовыми и ментально, и физически. Они точно будут готовы и хорошо подготовлены.

Мы понимаем, что нужно играть все 40 минут и выкладываться по максимуму. Мы готовы к этому. Готовы к плей-офф, к первой серии. Надеюсь, подойдём к ней в полном составе, здоровыми, готовыми бороться и идти к своей цели, — рассказал Фрейзер в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.