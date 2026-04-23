Агент Леброна раскрыл, сколько ещё лет форвард сможет играть в НБА

Агент форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Рич Пол высказался о долголетии 41-летнего баскетболиста, который проводит свой 23-й сезон в лиге.

«Я скажу вам вот что: Леброн Джеймс может играть ещё пять лет. Он может отыграть как минимум 28 сезонов в НБА. Лично я считаю, и не убивайте меня, Саванна Джеймс, что он должен сыграть 25 лет, потому что у него определённо есть ещё как минимум два года. Я не уверен, что болельщики должны сидеть здесь и пытаться вытолкать его из лиги.

Я не знаю насчёт этого. Нужно быть очень осторожным с этим, потому что, когда мы получаем такие возможности, я не вижу, чтобы кто-то сталкивал Брюса Спрингстина со сцены. Я бы так не поступил. Я не хочу делать это эгоистично. Я не хочу этого делать», — цитирует Пола Fadeaway World.