Макрон: Франция подтверждает свою способность организовывать международные мероприятия

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на решение Центрального совета Международной федерации баскетбола (ФИБА) доверить стране проведение мужского чемпионата мира 2031 года.

«Впервые Франция примет у себя чемпионат мира по баскетболу! Это большая гордость для нашей страны. После Олимпийских игр в Париже Франция вновь подтверждает свою способность организовывать крупнейшие международные спортивные мероприятия. До встречи в 2031 году!» — написал Макрон в своём аккаунте в социальной сети Х.

Мужской чемпионат мира — 2031 пройдёт с 29 августа по 14 сентября в трёх городах — Лилле, Лионе и Париже. Решающие матчи примет столица Франции.