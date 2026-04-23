Детройт Пистонс — Орландо Мэджик, результат матча 23 апреля 2026, счет 98:83, плей-офф НБА — 2025/2026

«Детройт» одолел «Орландо» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА. У Каннингема — дабл-дабл
Комментарии

Завершился второй матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и закончилась победой хозяев со счётом 98:83. Счёт в серии стал 1-1.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
23 апреля 2026, четверг. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
98 : 83
Орландо Мэджик
Орландо
Детройт Пистонс: Каннингем - 27, Харрис - 16, Дюрен - 11, Томпсон - 11, Стюарт - 10, Робинсон - 10, Леверт - 4, Дженкинс - 4, Хаертер - 3, Грин - 2, Холланд, Рид, Ланир, Сассер, Смит
Орландо Мэджик: Саггс - 19, Банкеро - 18, Бейн - 12, Вагнер - 12, Ричардсон - 6, Блэк - 5, Да Силва - 3, Картер - 3, Битадзе - 3, Кэйн - 2, Картер, Ховард, Вагнер, Пенда

Самым результативным в составе победителей стал Кейд Каннингем, который записал в свой актив дабл-дабл из 27 очков и 11 передач. Также на его счету шесть подборов.

Лучшую результативность у «Орландо» показал разыгрывающий Джейлен Саггс, набравший 19 очков.

Следующий матч между командами состоится 25 апреля в Орландо.

В регулярном чемпионате «Детройт» занял первое место в Восточной конференции. «Орландо» финишировал на восьмом месте на Востоке.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
