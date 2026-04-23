«Детройт» одолел «Орландо» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА. У Каннингема — дабл-дабл

Завершился второй матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и закончилась победой хозяев со счётом 98:83. Счёт в серии стал 1-1.

Самым результативным в составе победителей стал Кейд Каннингем, который записал в свой актив дабл-дабл из 27 очков и 11 передач. Также на его счету шесть подборов.

Лучшую результативность у «Орландо» показал разыгрывающий Джейлен Саггс, набравший 19 очков.

Следующий матч между командами состоится 25 апреля в Орландо.

В регулярном чемпионате «Детройт» занял первое место в Восточной конференции. «Орландо» финишировал на восьмом месте на Востоке.