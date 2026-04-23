Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА назвала обладателя награды «Лучший шестой игрок» сезона-2025/2026

Комментарии

26-летний лёгкий форвард «Сан-Антонио Спёрс» Келдон Джонсон получил награду «Лучший шестой игрок» сезона-2025/2026. Об этом информирует пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Приз имени Джона Хавличека вручается игрокам, которые вносят существенный вклад в успех команды после выхода со скамейки запасных.

На награду также претендовали Тим Хардуэй-младший («Денвер Наггетс») и Джейми Жакез-младший («Майами Хит»). Отметим, Джонсон установил рекорд франшизы «Спёрс», набрав 1081 очко со скамейки запасных в этом сезоне. Он обогнал Ману Джинобили, который набрал 927 очков в сезоне-2007/2008, когда он также был признан «лучшим шестым игроком» НБА. Джонсон присоединяется к Джинобили как игрок, получивший эту награду в составе «Сан-Антонио».

Фото: НБА

В нынешнем сезоне НБА Джонсон в рамках регулярного чемпионата принял участие в 82 матчах, в которых в среднем набирал 13,2 очка, совершил 5,4 подбора и отдавал 1,4 передачи.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android