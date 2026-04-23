Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Оклахома-Сити Тандер — Финикс Санз, результат матча 23 апреля 2026, счет 120:107, плей-офф НБА 2025-2026

«Оклахома» победила «Финикс» в плей-офф НБА благодаря 37 очкам Гилджес-Александера
Комментарии

Завершился второй матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Финикс Санз». Встреча прошла в Оклахома-Сити на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 120:107.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
23 апреля 2026, четверг. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
120 : 107
Финикс Санз
Финикс
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 37, Холмгрен - 19, Уильямс - 19, Митчелл - 14, Дорт - 9, Хартенштайн - 9, Карузо - 7, Джо - 6, Маккейн, Уильямс, Уиггинс, Уоллес, Уильямс, Топич
Финикс Санз: Брукс - 30, Букер - 22, Грин - 21, О'Нил - 16, Игодаро - 7, Гиллеспи - 7, Малуач - 4, Данн, Коффи, Аллен, Буей, Хайсмит, Флеминг

Самым результативным в составе победителей стал Шей Гилджес-Александер, который записал в свой актив 37 очков.

Лучшую результативность в «Финиксе» показал Диллон Брукс, набрав 30 очков.

Следующий матч между командами состоится 25 апреля в Финиксе.

В регулярном чемпионате «Оклахома» заняла первое место в Восточной конференции. «Финикс» финишировал на седьмом месте на Востоке.

Напомним, «Оклахома» является действующим победителем НБА, в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android