«Оклахома» победила «Финикс» в плей-офф НБА благодаря 37 очкам Гилджес-Александера

Завершился второй матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Финикс Санз». Встреча прошла в Оклахома-Сити на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 120:107.

Самым результативным в составе победителей стал Шей Гилджес-Александер, который записал в свой актив 37 очков.

Лучшую результативность в «Финиксе» показал Диллон Брукс, набрав 30 очков.

Следующий матч между командами состоится 25 апреля в Финиксе.

В регулярном чемпионате «Оклахома» заняла первое место в Восточной конференции. «Финикс» финишировал на седьмом месте на Востоке.

Напомним, «Оклахома» является действующим победителем НБА, в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану».