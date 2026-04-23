Баскетбол Новости

«Люди начнут относиться как к WWE». Букер — о судьях после второго поражения от «Оклахомы»

29-летний американский защитник Девин Букер, представляющий клуб НБА «Финикс Санз», раскритиковал судейство после второго поражения в первом раунде плей-офф от «Оклахома-Сити Тандер» (107:120, 0-2).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
23 апреля 2026, четверг. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
120 : 107
Финикс Санз
Финикс
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 37, Холмгрен - 19, Уильямс - 19, Митчелл - 14, Дорт - 9, Хартенштайн - 9, Карузо - 7, Джо - 6, Маккейн, Уильямс, Уиггинс, Уоллес, Уильямс, Топич
Финикс Санз: Брукс - 30, Букер - 22, Грин - 21, О'Нил - 16, Игодаро - 7, Гиллеспи - 7, Малуач - 4, Данн, Коффи, Аллен, Буей, Хайсмит, Флеминг

«Это определённо вещь, на которую стоит обратить внимание. Я отчётливо слышал, как Карузо сказал судье дать мне технический фол, он действительно это сделал. За все свои 11 лет в лиге я никогда публично не называл арбитров по именам, но сегодня судья был просто ужасен — без исключений.

Это плохо для самой игры, плохо для её честности. Если такие моменты останутся без последствий, люди начнут относиться к нашему спорту как к реслингу WWE», — сказал Букер на пресс-конференции после матча.

