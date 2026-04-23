«Обычные выходки». Гилджес-Александер — о поведении форварда «Финикса» Диллона Брукса

27-летний канадский защитник Шей Гилджес-Александер, представляющий клуб НБА «Оклахома-Сити Тандер», после победы над «Финикс Санз» (120:107, 2-0) рассказал о противостоянии со своим соотечественником Диллоном Бруксом.

— Думаю, он заблокировал мой бросок в переходе за пару игровых моментов до этого, а потом я попытался отдать пас, но мяч задел кого-то и ушёл в аут, и он орал и вопил, а потом просто делал свои обычные выходки, и тогда я встал напротив него, и да, это выглядело немного агрессивно.

— Кстати о его обычных выходках, мы только что поговорили с ним в раздевалке, и он говорил о симуляции с твоей стороны, о размахивании руками. Уверен, что ты тоже слышал что-то подобное на площадке. Что ты думаешь?

— Да. Я не знаю. Не могу контролировать, на что будет жаловаться Диллон или кто-то ещё из их команды. Всё, что могу сделать, — это выходить и пытаться выигрывать баскетбольные матчи для своей команды. Но, в общем, Диллон делает, что должен. Заводит игру. И снова он отлично справился с задачей, принеся энергию в игру сегодня вечером. Было очень весело там. Люблю играть против него, — сказал Гилджес-Александер на пресс-конференции.