Единая лига объявила символическую пятёрку последней игровой недели регулярки

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала символическую пятёрку баскетболистов заключительной игровой недели регулярного чемпионата сезона-2025/2026, матчи которой прошли с 20 по 22 апреля.

Символическая пятёрка Единой лиги заключительной игровой недели регулярки:

1. Патрик Миллер, «Локомотив-Кубань».
2. Руслан Абдулбасиров, УНИКС.
3. Тайрелл Нэльсон, «Уралмаш».
4. Мело Тримбл, ЦСКА.
5. Павел Савков, МБА-МАИ.

В плей-офф победитель регулярного чемпионата московский ЦСКА встретится с красноярским «Енисеем», занявшим восьмое место. Ставший вторым по итогам регулярки казанский УНИКС сыграет с московской МБА-МАИ, завершившей регулярный чемпионат на седьмой строчке.

«Зенит» из Санкт-Петербурга (3) сыграет с екатеринбургским «Уралмашем», ставшим шестым. Замкнувший четвёрку сильнейших краснодарский «Локомотив-Кубань» сразится с «Бетсити Пармой» из Перми, которая финишировала в регулярке на пятой позиции.

