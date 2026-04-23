Чарания раскрыл детали возвращения Виктора Вембаньямы после сотрясения мозга

Авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания рассказал о восстановлении 22-летнего центрового Виктора Вембаньямы из команды НБА «Сан-Антонио Спёрс» после получения сотрясения мозга в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (103:106, 1-1).

«Мне сказали, что Вембаньяма смог уже заниматься кардионагрузкой поздно вечером в среду, потому что его симптомы не ухудшились. Он не чувствовал себя хуже, чем когда получил сотрясение. И на данный момент, насколько я понимаю, он надеется, что сможет отправиться с командой в Портленд в четверг. Но вопрос, сможет ли он вовремя пройти протокол по сотрясению, чтобы сыграть в третьем матче в пятницу, очевиден и представляет риск для «Спёрс», потому что существуют правила и протоколы относительно политики в отношении сотрясений. Только через 48 часов после сотрясения Виктор сможет без ограничений участвовать в активности. В течение 24 часов он смог выполнять как минимум лёгкую активность.

Так что это всё равно хорошая новость для «Спёрс», что он смог прийти и сделать это. Но в целом, это процесс, за которым будет наблюдать не только медицинский персонал «Спёрс», но и руководитель протокола по сотрясениям лиги. И он должен отмечать прогресс каждый день, а Виктор должен проходить неврологические обследования каждый день. И что мы знаем о «Спёрс» — они всегда будут проявлять осторожность, особенно с таким игроком, как Вембаньяма. А что мы также знаем о сотрясениях — здесь не всё сразу проявляется. Так что в четверг мы узнаем больше, сможет ли он появиться на паркете в пятницу», — сказал Чарания в эфире Inside the NBA на ESPN.