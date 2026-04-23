Инсайдер назвал клуб НБА, в котором очень хочет играть Яннис Адетокунбо

Комментарии

31-летний звёздный греческий форвард и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Яннис Адетокунбо, представляющий коллектив «Милуоки Бакс», проявляет заинтересованность в переходе в «Финикс Санз», о чём сообщил инсайдер «Финикса» Феликс Круз.

«Яннис очень хочет играть в «Финиксе», и это его предпочтительный вариант. Все из-за Мэта Ишбии (владельца «Финикс Санз». — Прим. «Чемпионата»), Девина Букера и того, что они строят!

Тем не менее не думаю, что «Санз» пойдут ва-банк [с этим обменом]. Это было бы бессмысленно! Им нравится, что у них есть», — написал Феликс Круз в социальной сети Х.

