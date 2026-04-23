«Пора начать брать у них интервью». Брукс — о судействе в НБА после матча с «Оклахомой»

Лёгкий форвард команды НБА «Финикс Санз» Диллон Брукс раскритиковал судейство после второго поражения в первом раунде плей-офф от «Оклахома-Сити Тандер» (107:120, 0-2).

— Очевидно, всех интересует твоё мнение по произошедшему в концовке с тобой и Шеем. Знаю, что ты не ударил его так сильно, чтобы он так упал. Что произошло в том эпизоде и что пытались объяснить судьи?

— Честно говоря, не знаю, вам пора начать брать интервью у судей, серьёзно.

— Мы бы взяли, если бы могли.

— Это должно стать новшеством в НБА. Судьи должны объяснять свои решения, потому что это становится абсурдно. И потом вы видите, как ситуация начинает накаляться, и они теряют контроль на площадке, а затем свистят только в одну сторону.

— Между тобой и Шеем, очевидно, дружба, но как бы ты описал конкуренцию между вами в этой серии?

— На площадке мне всё равно, кто против меня.

— Вы, ребята, смогли сократить разрыв до 10 очков за пять минут до конца игры. Как думаешь, что привело к этому рывку, который вам удалось совершить? Как ты думаешь, сможете ли вы поддерживать что-то подобное?

— Мы должны ограничить наши потери и ограничить их выходы на линию штрафных, — приводит слова Брукса журналист Дуэйн Ранкин в социальной сети Х.