«Самый недооценённый талант». В Европе обратили внимание на 21-летнего игрока «Локомотива»

Скаутское агентство PDtmedia, приоритетом которого являются молодые баскетболисты, обратило внимание на 21-летнего российского защитника Всеволода Ищенко, выступающего за «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ.

«Защитник ростом 6 футов 8 дюймов (203 см) — возможно, самый недооценённый скрытый талант в Европе, настоящий проспект высокого уровня, который есть сейчас. Он проводит прорывной сезон за «Локомотив-Кубань» в Единой лиге.

Талант 2005 года рождения из России набирает в среднем 8,6 очка, делает 4,5 подбора и выполняет 2,2 передачи за игру при 1,9 перехвата/блокшота, с реальным процентом попаданий (TS%) 67,3%. Всеволод вызывает большой интерес благодаря сочетанию владения мячом, плеймейкинга и атлетизма, он обладает отличными габаритами для своей позиции.

У него огромный потенциал, его игра нравится, и вокруг неё должно быть больше шума», — сообщается в аккаунте PDtmedia в социальных сетях.

