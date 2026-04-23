«Лучший возрастной игрок в истории». Аренас — о форме 41-летнего Леброна Джеймса

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас оценил форму 41-летнего четырёхкратного чемпиона Леброна Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс») в плей-офф сезона-2025/2026.

«Думаю, [Леброна Джеймса] недооценивают сейчас из-за того, что в воздухе витает столько ненависти, что вы не смотрите на ценность игрока и на то, насколько он одарён или хорош в реальном времени. Возраст — это просто повод для разговоров, потому что никто до него не творил подобное в таком возрасте. Леброн — лучший возрастной игрок в истории, он самый доминирующий игрок в таком возрасте, которого мы вообще видели.

Это у него не отнять. Надо ценить то, что он сейчас делает. В среднем — 23 очка, 10 подборов, восемь передач. Забудьте про возраст. Джеймс выходит и разрывает плей-офф. Если бы это был Леброн помоложе, у нынешнего поколения вообще не было бы никаких шансов», — сказал Аренас на своём YouTube-канале.