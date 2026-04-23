«Каждый раз не получится отыгрывать 23 очка». Тренер «Локо» — о победе над «Енисеем»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович прокомментировал победу над «Енисеем» (90:83) в заключительном матче регулярного чемпионата сезона-2025/2026.

«В первой половине матча находились мыслями где-то далеко. Последний матч регулярного сезона, отсутствие турнирных задач — ничто из этого не может быть оправданием. Так что в большом перерыве я сказал команде, что мы обязаны выкладываться на полную ради людей, которые пришли на нас посмотреть, ради эмблемы клуба. Ненавижу проигрывать и старался привести команду в чувство.

Нам удалось переломить ход матча, горжусь характером команды. Но каждый раз не получится отыгрывать 23 очка, надо включаться в игру с первых минут. Впрочем, уверен, что у нашей команды есть всё необходимое, чтобы правильно играть с самого начала матча, в плей-офф мы это увидим», — приводит слова Томовича пресс-служба турнира.