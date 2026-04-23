Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Каждый раз не получится отыгрывать 23 очка». Тренер «Локо» — о победе над «Енисеем»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович прокомментировал победу над «Енисеем» (90:83) в заключительном матче регулярного чемпионата сезона-2025/2026.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 апреля 2026, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
90 : 83
Енисей
Красноярск
Локомотив-Кубань: Миллер - 28, Мартин - 14, Хантер - 12, Мур - 9, Квитковских - 8, Ищенко - 8, Темиров - 7, Хаджибегович - 4, Рябков, Попов, Шеянов, Коновалов
Енисей: Коулмэн - 21, Тасич - 13, Артис - 12, Рыжов - 12, Касаткин - 10, Евдокимов - 5, Ванин - 4, Ведищев - 3, Сонько - 3, Шлегель, Скуратов, Долинин

«В первой половине матча находились мыслями где-то далеко. Последний матч регулярного сезона, отсутствие турнирных задач — ничто из этого не может быть оправданием. Так что в большом перерыве я сказал команде, что мы обязаны выкладываться на полную ради людей, которые пришли на нас посмотреть, ради эмблемы клуба. Ненавижу проигрывать и старался привести команду в чувство.

Нам удалось переломить ход матча, горжусь характером команды. Но каждый раз не получится отыгрывать 23 очка, надо включаться в игру с первых минут. Впрочем, уверен, что у нашей команды есть всё необходимое, чтобы правильно играть с самого начала матча, в плей-офф мы это увидим», — приводит слова Томовича пресс-служба турнира.

