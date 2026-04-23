Евролига назвала победителя в номинации «Защитник года» в сезоне-2025/2026

Евролига объявила, что 28-летний американский лёгкий форвард Альфа Диалло, выступающий за команду «Монако», был признан лучшим защищающимся игроком по итогам регулярного чемпионата сезона-2025/2026, об этом объявила пресс-служба турнира.

В среднем за матч в нынешнем сезоне Диалло набирал 11,9 очка, совершал 4,4 подбора, отдавал 1,4 передачи, делал 0,5 блок-шота и 1,3 перехвата. За монегасков Альфа выступает с 2021 года.

В топ-5 кандидатов на номинацию также оказались:
2. Николо Мелли («Реал» Мадрид).
3. Томас Уолкап («Олимпиакос»).
4. Уотлер Тавареш («Реал» Мадрид).
5. Джериан Грант («Панатинаикос»).

Календарь плей-офф Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Евролиги сезона-2025/2026
