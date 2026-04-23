«Тойота» показала эволюцию робота-баскетболиста, способного вести мяч и бросать штрафные

Пресс-служба японской автомобилестроительной корпорации «Тойота» опубликовала видеоролик с роботом-гуманоидом, созданным для игры в баскетбол, на котором отображается эволюция проекта, представленного более года назад.

Гуманоид обучен передвижению на площадке, ведению мяча, а также способен совершать штрафные броски. Он обладает примерным ростом в 218 см при весе около 74 кг.

Презентация японской корпорации прошла в рамках специального дня для средств массовой информации, а позже робота-баскетболиста вывели на паркет во время большого перерыва матча регулярного чемпионата Японии сезона-2025/2026.