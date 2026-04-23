«Соперник не занервничал, уступая «-19». Тренер «Енисея» — о поражении в матче с «Локо»
Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Енисей» Йовица Арсич прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом-Кубань» (83:90) в заключительном матче регулярного чемпионата сезона-2025/2026.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 апреля 2026, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
90 : 83
Енисей
Красноярск
Локомотив-Кубань: Миллер - 28, Мартин - 14, Хантер - 12, Мур - 9, Квитковских - 8, Ищенко - 8, Темиров - 7, Хаджибегович - 4, Рябков, Попов, Шеянов, Коновалов
Енисей: Коулмэн - 21, Тасич - 13, Артис - 12, Рыжов - 12, Касаткин - 10, Евдокимов - 5, Ванин - 4, Ведищев - 3, Сонько - 3, Шлегель, Скуратов, Долинин
«Поздравляю «Локо» с победой. В первой половине матча они не показывали свой привычный уровень агрессии. Мы смогли этим воспользоваться, но я знал, что нас ожидает сложное испытание после большого перерыва. Соперник не занервничал, уступая «-19», наши лидеры подустали, и мы начали проигрывать подборы. Даже в ситуациях, когда защищались хорошо, несколько раз позволяли забрать отскок и набрать очки второго шанса. Сделаем выводы и постараемся быть лучше к началу плей-офф», — сказал Арсич на пресс-конференции после матча.
