«Соперник не занервничал, уступая «-19». Тренер «Енисея» — о поражении в матче с «Локо»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Енисей» Йовица Арсич прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом-Кубань» (83:90) в заключительном матче регулярного чемпионата сезона-2025/2026.

«Поздравляю «Локо» с победой. В первой половине матча они не показывали свой привычный уровень агрессии. Мы смогли этим воспользоваться, но я знал, что нас ожидает сложное испытание после большого перерыва. Соперник не занервничал, уступая «-19», наши лидеры подустали, и мы начали проигрывать подборы. Даже в ситуациях, когда защищались хорошо, несколько раз позволяли забрать отскок и набрать очки второго шанса. Сделаем выводы и постараемся быть лучше к началу плей-офф», — сказал Арсич на пресс-конференции после матча.