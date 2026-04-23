«У Леброна Джеймса гораздо меньше эго, чем у Дончича». Бэйлесс — о «Лейкерс» в плей-офф

Известный американский аналитик Скип Бэйлесс высказался о «Лос-Анджелес Лейкерс» в плей-офф НБА сезона-2025/2026.

«У Леброна гораздо меньше эго, чем у Луки. Лука хочет быть центром всего шоу, очевидно, может быть проблемой в защите, но Лука — самый неэффективный игрок в лиге. Он, безусловно, гениальный снайпер, но лидировал в лиге по количеству бросков за матч. Лидировал в лиге и по количеству трёхочковых попыток за игру, лидировал по количеству штрафных бросков за игру, по потерям. И из-за этого он также был первым по результативности. Но Лука — единоличник в «Лейкерс», где всё шоу, весь мир вращается вокруг него. А прошлой ночью, особенно в защите, я увидел командную «химию».

Я увидел доверие. Прежде всего увидел позитив и импульс в защите, которые питали нападение. Я увидел, не знаю… «Лейкерс» играют в настоящий живой командный баскетбол, не говорил этого уже давно. Мне кажется, за ними интересно наблюдать. Для меня это гораздо интереснее, а я фанат, как наркоман, фанатик, люблю эту игру, вы, ребята, играли на высшем уровне, влюблён в это, люблю видеть, когда в неё играют правильно. Прошлой ночью в неё играли правильно против «Хьюстона», у которого нет разыгрывающего.

Рид Шеппард пытался прошлой ночью, и Кевин [Дюрант] разозлился на него, когда он зарядил трёхочковый в полубыстром отрыве, а потом был просто тенью себя. Рид Шеппард — ноль из трёх из-за дуги, так что у них этого нет. И выглядело так, будто «Лейкерс» были намного лучше. И для меня шок в котировках букмекеров перед третьей игрой в Хьюстоне. Думаю, они не обращают внимания на новую команду «Лейкерс» без Луки, потому что говорят, что «Рокетс» — фавориты с форой 10 очков дома в третьей игре», — сказал Бэйлесс на YouTube-канале The Arena.