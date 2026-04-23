Дуэйн Уэйд отреагировал на выступление Леброна со своим сыном Бронни Джеймсом в плей-офф

44-летний трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Дуэйн Уэйд прокомментировал совместные выступления Леброна Джеймса со своим сыном Бронни Джеймсом в плей-офф НБА за «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Вы не можете смотреть на игру, видеть, как Леброн Джеймс и Бронни Джеймс играют вместе, и не улыбаться до ушей. Если вы родитель, если вы отец, если вы наставник, если вы образец для подражания — просто возможность делать что-то с людьми, которых вы любите, это уже радость. Это подарок. Это те вещи, которые заставляют вас чувствовать себя прекрасно, чувствовать себя живым. Но играть в игру, которую ты любишь, в игру, которой ты отдал всё, ради которой ты пожертвовал всем, и быть в плей-офф и играть со своим сыном, выполняя пик-н-роллы — это величайшее событие в его карьере.

Думаю, большинство отцов согласились бы: иметь возможность испытать то, что сейчас испытывают Леброн и Бронни — невероятная удача. И видеть, как Бронни своим трудом завоевал место в составе на плей-офф — как он выходит на площадку, реально влияет на матч и при этом ведь только начинает свой путь… Он будет расти, будет становиться только лучше. Это и есть настоящая работа над собой — когда кто-то в тебя верит, когда твой отец верит в тебя. Кто не мечтает о том, чтобы его отец верил, что ты можешь всё? Все этого хотят.

Поэтому просто круто видеть, что у Брона и Бронни есть этот шанс — быть в плей-офф вместе. Даже если в этом сезоне для Леброна больше ничего не произойдёт — этот момент уже останется величайшим событием в его карьере. Потому что за все свои 23 года в лиге он заслужил этот шанс — выйти на площадку вместе со своим сыном в плей-офф. Это нечто особенное», — сказал Уэйд на своём YouTube-канале.