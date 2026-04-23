В «Оклахоме» прокомментировали рецидив травмы колена Джейлена Уильямса
Главный тренер команды НБА «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт прокомментировал травму Джейлена Уильямса в матче с «Финикс Санз» (120:107, 2-0).

Уильямс схватился за левую ногу и подал сигнал на скамейку запасных после того, как не забил тяжёлый бросок в быстром отрыве за 6:26 до конца третьей четверти. Затем намеренно сфолил через пару владений, чтобы покинуть игру, и сразу же направился в раздевалку для дальнейшего обследования.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
23 апреля 2026, четверг. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Окончен
120 : 107
Финикс Санз
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 37, Холмгрен - 19, Уильямс - 19, Митчелл - 14, Дорт - 9, Хартенштайн - 9, Карузо - 7, Джо - 6, Маккейн, Уильямс, Уиггинс, Уоллес, Уильямс, Топич
Финикс Санз: Брукс - 30, Букер - 22, Грин - 21, О'Нил - 16, Игодаро - 7, Гиллеспи - 7, Малуач - 4, Данн, Коффи, Аллен, Буей, Хайсмит, Флеминг

«Мы считаем, что он усугубил травму левого подколенного сухожилия. Мы изучим это в ближайшие пару дней и соответствующим образом проинформируем вас, ребята.

Любые предположения о времени [пропуска] на данный момент чисто гипотетические, так что я не буду комментировать это. Но я думаю, он отлично играл, это очевидно. Он был активен. У него была большая сила. Он попадал броски. Создавал очень хорошие моменты для своих товарищей по команде, особенно в начале. Так что да, он проводил выдающуюся игру», — приводит слова Дэйгнолта ESPN.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Он просто ужасен». Скандал вокруг судейства после победы «Оклахомы» в матче с «Финиксом»
«Он просто ужасен». Скандал вокруг судейства после победы «Оклахомы» в матче с «Финиксом»
Материалы по теме
«Обычные выходки». Гилджес-Александер — о поведении форварда «Финикса» Диллона Брукса
