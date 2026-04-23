В «Оклахоме» прокомментировали рецидив травмы колена Джейлена Уильямса

Главный тренер команды НБА «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт прокомментировал травму Джейлена Уильямса в матче с «Финикс Санз» (120:107, 2-0).

Уильямс схватился за левую ногу и подал сигнал на скамейку запасных после того, как не забил тяжёлый бросок в быстром отрыве за 6:26 до конца третьей четверти. Затем намеренно сфолил через пару владений, чтобы покинуть игру, и сразу же направился в раздевалку для дальнейшего обследования.

«Мы считаем, что он усугубил травму левого подколенного сухожилия. Мы изучим это в ближайшие пару дней и соответствующим образом проинформируем вас, ребята.

Любые предположения о времени [пропуска] на данный момент чисто гипотетические, так что я не буду комментировать это. Но я думаю, он отлично играл, это очевидно. Он был активен. У него была большая сила. Он попадал броски. Создавал очень хорошие моменты для своих товарищей по команде, особенно в начале. Так что да, он проводил выдающуюся игру», — приводит слова Дэйгнолта ESPN.