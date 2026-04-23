«Реально странный». Бэйлесс раскритиковал форму Кевина Дюранта в плей-офф

Известный американский аналитик Скип Бэйлесс высказался о двукратном чемпионе НБА Кевине Дюранте («Хьюстон Рокетс») в плей-офф сезона-2025/2026, где его клуб проигрывает 0-2 в серии с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Кевин очень странный. Его просто невозможно понять. У него какие-то перепады настроения — ты пытаешься объяснить это, и не можешь. [Во втором матче с «Лейкерс»] был типичный Кей-Ди: в один момент он просто невероятен, кажется, что ему всё даётся, и вдруг, ни с того ни с сего, он будто теряется на площадке — ты сидишь и не понимаешь, что происходит. В первой половине он идёт [со статистикой] шесть из семи попаданий с игры, набирает 20 очков, просто неудержимый.

И потом в интервью говорит: «Я могу бросать через этих парней, я могу бросить через кого угодно в любой момент». И, правда, в первой половине он был фантастически в прекрасной форме. Против этой мягкой двойной опеки он делал один длинный шаг, потому что у него невероятная длина рук, одно большое движение — и либо попал, либо промахнулся, но никто даже не мог этому помешать. Против этого невозможно защититься, если только не выпрыгивать как сумасшедший.

А потом наступает вторая половина — и всё, будто он вообще забыл, как играть. Ни разу даже не попытался просто взять мяч, пройти и бросить через всех, как делал раньше. Как можно с 20 очками в первой половине превратиться в человека, который будто никогда баскетболом не занимался? И после игры он говорит: «Меня опекали вдвоём с первой же атаки». Да, там были и мягкие, и жёсткие двойные опеки, но всё равно… Ведь он делал то, что умеет лучше всех, а потом вдруг во второй половине непонятно, что происходит. Он реально странный человек», — сказал Бэйлесс на YouTube-канале The Arena.

