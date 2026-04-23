Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Врач рассказал о возможной травме Гилджес-Александера во втором матче серии с «Финиксом»

Комментарии

Известный спортивный врач Эван Джеффрис опубликовал видео, на котором видно, как рука разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера неестественно выгибается в районе запястья после падения во втором матче первого раунда плей-офф с «Финикс Санз».

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
23 апреля 2026, четверг. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
120 : 107
Финикс Санз
Финикс
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 37, Холмгрен - 19, Уильямс - 19, Митчелл - 14, Дорт - 9, Хартенштайн - 9, Карузо - 7, Джо - 6, Маккейн, Уильямс, Уиггинс, Уоллес, Уильямс, Топич
Финикс Санз: Брукс - 30, Букер - 22, Грин - 21, О'Нил - 16, Игодаро - 7, Гиллеспи - 7, Малуач - 4, Данн, Коффи, Аллен, Буей, Хайсмит, Флеминг

«Гилджес-Александер отыграл остаток матча с очевидной проблемой левой руки, возникшей из-за этого эпизода. Это может стать поводом для беспокойства в дальнейшем, но пока трудно говорить о точном диагнозе», — написал Джеффрис на своей странице в социальной сети Х.

Несмотря на инцидент, действующий MVP набрал 37 очков и отдал девять передач, а «Оклахома» обыграла «Финикс» (120:107) и повела в серии 2-0.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android