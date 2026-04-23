Врач рассказал о возможной травме Гилджес-Александера во втором матче серии с «Финиксом»

Известный спортивный врач Эван Джеффрис опубликовал видео, на котором видно, как рука разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера неестественно выгибается в районе запястья после падения во втором матче первого раунда плей-офф с «Финикс Санз».

«Гилджес-Александер отыграл остаток матча с очевидной проблемой левой руки, возникшей из-за этого эпизода. Это может стать поводом для беспокойства в дальнейшем, но пока трудно говорить о точном диагнозе», — написал Джеффрис на своей странице в социальной сети Х.

Несмотря на инцидент, действующий MVP набрал 37 очков и отдал девять передач, а «Оклахома» обыграла «Финикс» (120:107) и повела в серии 2-0.