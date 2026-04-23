ФИБА допустила сборную России U21 до турнира 3x3 Nations League — источник

ФИБА допустила сборную России U21 до турнира 3x3 Nations League — источник
Центральный совет Международной федерации баскетбола (ФИБА) принял решение смягчить санкции в отношении российских спортсменов. На сегодняшнем заседании сборная России U21 была допущена к участию в турнире 3x3 Nations League под эгидой ФИБА. Об этом сообщает Okko Basket в «Телеграме».

Соревнования пройдут летом 2026 года в Китае и Малайзии. Это первый случай допуска российской национальной команды к международным стартам после отстранения, введённого в марте 2022 года. Ранее российские сборные и клубы были отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИБА. Отметим, что отстранение неоднократно продлевалось.

Следующая контрольная точка намечена на сентябрь 2026 года, когда вопрос о возвращении россиян будет вновь поднят на уровне исполкома ФИБА.

