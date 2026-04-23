Стив Керр рассматривает три варианта продолжения карьеры — источник

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр, чей контракт с клубом истекает по окончании сезона, рассматривает несколько возможных путей продолжения карьеры.

60-летний специалист изучает три варианта: возвращение к тренерской работе, переход на должность в руководство клуба или работу в спортивных медиа. Керр уже проводил встречи с медиаагентами для обсуждения возможных проектов, сообщает Front Office Sports.

Керр возглавляет «Голден Стэйт» с 2014 года, приведя команду к четырём чемпионским титулам, рекордным 73 победам в сезоне и шести выходам в финал НБА. Ранее сообщалось, что после вылета «Уорриорз» 60-летний специалист покинет команду.