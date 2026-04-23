Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стив Керр рассматривает три варианта продолжения карьеры — источник

Комментарии

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр, чей контракт с клубом истекает по окончании сезона, рассматривает несколько возможных путей продолжения карьеры.

60-летний специалист изучает три варианта: возвращение к тренерской работе, переход на должность в руководство клуба или работу в спортивных медиа. Керр уже проводил встречи с медиаагентами для обсуждения возможных проектов, сообщает Front Office Sports.

Керр возглавляет «Голден Стэйт» с 2014 года, приведя команду к четырём чемпионским титулам, рекордным 73 победам в сезоне и шести выходам в финал НБА. Ранее сообщалось, что после вылета «Уорриорз» 60-летний специалист покинет команду.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android