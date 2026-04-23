Главная Баскетбол Новости

Форвард «Майами» Фонтеккио опроверг слухи о переходе в «Олимпию»

Итальянский форвард «Майами Хит» Симоне Фонтеккио отверг слухи о своём возможном переходе в миланский клуб.

«Я думаю, что много работал, чтобы попасть в НБА — лигу, о которой мечтал с детства, и я не чувствую, что могу повернуться спиной к этой мечте и пока вернуться обратно. К сожалению, в Италии некоторые люди просыпаются утром и запускают «сенсацию»: «Фонтеккио близок к «Олимпии Милан». Но это всего лишь заголовки, публикуемые некоторыми газетами, чтобы создать шумиху.

На данный момент я исключаю возвращение в Евролигу. Ещё слишком рано для прогнозов относительного моего будущего в НБА. Драфт ещё продолжается, и многие франшизы до сих пор не знают, что хотят делать. Нужно подождать», — цитирует Фонтеккио Basket News.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Итальянский форвард Фонтеккио оценил свой нестабильный сезон в «Майами»
