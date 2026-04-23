Защитник «Бостона» Уайт стал обладателем награды НБА за спортивное поведение

Защитник «Бостон Селтикс» Деррик Уайт стал победителем голосования за приз имени Джо Думарса, который ежегодно вручается игроку, наилучшим образом олицетворяющему идеалы спортивного поведения на площадке.

Каждая команда выдвинула одного своего игрока. Из 30 кандидатов руководители лиги отобрала шестерых финалистов — по одному от каждого дивизиона. Уайт набрал 2826 очков и опередил всех остальных претендентов.

Второе место занял Ти Джей Макконнелл из «Индианы» (2566 очков). Третьим стал форвард «Сан-Антонио» Харрисон Барнс (2466). Далее расположились Эл Хорфорд из «Голден Стэйт» (2456), Бэм Адебайо из «Майами» (1950) и Шей Гилджес-Александер из «Оклахома-Сити» (1632), сообщает Clutch Points.