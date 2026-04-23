«Хапоэль» проведёт домашние матчи плей-офф Евролиги в Ботевграде

Израильский баскетбольный клуб «Хапоэль» объявил, что третий и четвёртый (в случае необходимости) матчи серии плей-офф Евролиги с мадридским «Реалом» пройдут в болгарском городе Ботевград на местной арене, вмещающей 4,5 тысячи зрителей.

«Хапоэль» не забронировал вовремя 12-тысячную арену в Софии, где проводил большинство домашних матчей в этом сезоне (поскольку не мог играть в Израиле), поэтому вынужден переехать в другой город. Ботевград является лишь 48-м по величине городом в Болгарии, сообщает Basket News.

Отметим, что, помимо спортивного аспекта, клуб несёт и финансовые потери. Доход от двух матчей в Софии мог составить около € 1,14 млн, тогда как в Ботевграде ожидается лишь около € 228 тыс.