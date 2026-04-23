«Плоды работы Кириленко». Агент Рыжов — о допуске молодёжной сборной России 3х3

Сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов прокомментировал допуск молодёжных сборных России по баскетболу 3x3 к Лиге наций ФИБА — 2026.

«Я не могу сказать, что я сильно удивился, всё-таки прецеденты допуска наших спортсменов уже были. В этой новости речь идёт о молодёжных соревнованиях U20, а именно об этом мы слышим уже полгода, что начать допускать россиян до международных соревнований мировые чиновники собирались именно с молодёжи. Поэтому я не удивился, но, конечно, обрадовался, что наш вид спорта, пусть и в формате «3 на 3», но стал первым среди игровых.

Уверен, что это плоды работы Кириленко и показывает уровень его авторитета в мировом баскетболе, очень надеюсь, что в скором времени мы сможем вернуться на международную арену, хотя бы на уровне турниров сборных U16, U18, U20», — сказал Рыжов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.