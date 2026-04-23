Министр спорта РФ назвал половинчатым решение ФИБА допустить россиян до турниров 3×3

Министр спорта России Михаил Дегтярёв в своём телеграм-канале прокомментировал решение Международной федерации баскетбола (ФИБА) о допуске российских и белорусских молодёжных сборных по баскетболу 3×3 к международным турнирам.

«Приветствую решение ФИБА о допуске российских и белорусских молодёжных сборных 3×3 к участию в юношеской Лиге наций.

Несмотря на то что вопреки рекомендациям МОК, распространяющимся на все юниорские старты, решение ФИБА половинчатое и касается не всех соревнований, тенденцию можно считать позитивной, потому что в командных видах спорта ситуация в целом сложнее», — написал Дегтярёв.