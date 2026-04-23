Агент Рыжов: надежды на возвращение баскетбола 5х5 стало больше

Сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов высказался о возможном возвращении сборных России по баскетболу на международные соревнования.

«Надежды на возвращение нашего баскетбола в формате «5 на 5» стало больше, но ещё раз оговорюсь, пока только на уровне молодёжи, что очень-очень важно для долгосрочного развития профессионального спорта!» — сказал Рыжов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

23 апреля стало известно о допуске молодёжных сборных России по баскетболу 3x3 к Лиге наций ФИБА — 2026. Следующая контрольная точка намечена на сентябрь 2026 года, когда вопрос о возвращении россиян будет вновь поднят на уровне исполкома ФИБА.