Агент Рыжов высказался о возможном возвращении российских клубов в Евролигу

Сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов высказался о возможном возвращении российских клубов на международные турниры.

«Каждый раз, когда появляются какие-то слухи касаемо возвращения наших команд в европейские клубные соревнования, я получаю множество звонков в первую очередь от игроков, которые уже играли в России и искренне полюбили нашу страну! Суть примерно одна и та же: «Стас, я прочитал, что со следующего сезона российские клубы будут в Евролиге. Скажи командам — я готов» (улыбается). Приходится объяснять, что, во-первых, не стоит читать газеты до обеда, а во-вторых, это очень долгий и сложный путь по снятию санкций.

Даже если помечтать, что завтра утром ФИБА или Евролига скажут: «Добро пожаловать, подавайте заявки», то логистика в условиях нынешних европейских санкций — совершенно не совместима с графиком соревнований. Я уверен, наши ведущие клубы не будут рассматривать проведение «домашних» игр за пределами России. Когда же меня просят дать прогноз по срокам, то я говорю так: «От полугода до года, отсчитывая со дня формальной нормализации политической ситуации», — сказал Рыжов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.