Комиссионер НБА Сильвер исключил переезд «Мемфис» в другой город

Комиссионер НБА Адам Сильвер высказался о будущем «Мемфис Гриззлиз», опровергнув слухи о возможном переезде команды.

«Прежде всего игроки, с которыми я постоянно общаюсь, говорят, что им нравится играть в Мемфисе. Я никогда не слышал о проблеме нежелания игроков находиться в Мемфисе. Во‑вторых, у владельца «Мемфис Гриззлиз» Роберта Пера нет никакого интереса перевозить команду из Мемфиса. Он дал это понять», — приводит слова Сильвера Pardon My Take.

При этом комиссионер отметил, что хотел бы, чтобы «Гриззлиз» со временем проводили несколько домашних матчей в Нэшвилле. «Если бы это зависело от меня, я бы хотел, чтобы они играли несколько игр в год и стали в некоторой степени командой Теннесси», — добавил Сильвер.