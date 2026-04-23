Стало известно имя нового главного тренера «Милуоки» — источник

«Милуоки Бакс» достиг соглашения с Тейлором Дженкинсом, который станет новым главным тренером команды, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Дженкинс считался самым востребованным специалистом на тренерском рынке НБА. Его опыт в развитии игроков, умение создавать культуру и поддерживать конкурентоспособность сделали его главной целью «Бакс», которые искали замену Доку Риверсу. На прошлой неделе руководство «Бакс», включая владельцев, встречалось с Дженкинсом в Мемфисе, а во вторник — в Милуоки, чтобы заручиться его согласием», — рассказал Чарания.

Последним местом работы Дженкинса был «Мемфис Гриззлиз», откуда он был уволен 28 марта 2025 года за девять матчей до окончания регулярного чемпионата.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Первая отставка тренера в НБА после регулярки! «Милуоки» решил не церемониться с Риверсом
Первая отставка тренера в НБА после регулярки! «Милуоки» решил не церемониться с Риверсом
