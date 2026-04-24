Адетокунбо не участвовал в выборе нового тренера «Милуоки» — Чарания

Греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо не был вовлечён в процесс назначения Тейлора Дженкинса на пост главного тренера команды, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Мне не известно о каком-либо участии Янниса в этом процессе поиска. Это то, чем «Бакс» руководили самостоятельно. Насколько я понимаю, между этими сторонами не было никакого общения с дедлайна обменов — между Яннисом и высшим руководством организации», — цитирует Чаранию Basket News.

Греческий форвард провёл за «Милуоки» 36 матчей, набирая 27,6 очка, делая 9,8 подбора и 5,4 передачи в среднем за игру. «Бакс» завершили сезон-2025/2026 с балансом 32-50, впервые за десятилетие не попав в плей-офф.