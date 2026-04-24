Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Адетокунбо не участвовал в выборе нового тренера «Милуоки» — Чарания

Комментарии

Греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо не был вовлечён в процесс назначения Тейлора Дженкинса на пост главного тренера команды, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Мне не известно о каком-либо участии Янниса в этом процессе поиска. Это то, чем «Бакс» руководили самостоятельно. Насколько я понимаю, между этими сторонами не было никакого общения с дедлайна обменов — между Яннисом и высшим руководством организации», — цитирует Чаранию Basket News.

Греческий форвард провёл за «Милуоки» 36 матчей, набирая 27,6 очка, делая 9,8 подбора и 5,4 передачи в среднем за игру. «Бакс» завершили сезон-2025/2026 с балансом 32-50, впервые за десятилетие не попав в плей-офф.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android