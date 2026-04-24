Вембаньяма отправился с «Сан-Антонио» на матч плей‑офф НБА, несмотря на сотрясение

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма отправился с командой на выездные матчи плей-офф с «Портленд Трэйл Блэйзерс», несмотря на диагностированное сотрясение мозга. Об этом сообщает ESPN.

Французский центровой получил травму во втором матче серии после столкновения с Дрю Холидэем — игрок потерял равновесие и ударился головой о паркет. Клуб внёс Вембаньяму в официальный протокол НБА в связи с сотрясением мозга.

«По последним данным, он идёт на поправку и будет тренироваться с командой. Даже не обсуждалась возможность исключения его из состава. Просто будем следовать протоколу, надеюсь, его состояние будет улучшаться. Нет ничего важнее его здоровья», — приводит слова главного тренера «Спёрс» Митча Джонсона ESPN.

Серия первого раунда продолжается при счёте 1-1, при этом Вембаньяма остаётся ключевой фигурой «Спёрс». В двух стартовых встречах он стал самым результативным игроком команды, набрав 40 очков.