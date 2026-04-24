«Атланта» обыграла «Нью-Йорк» в упорном матче и повела в серии плей-офф НБА

Завершился третий матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 109:108.

Самым результативным в составе победителей стал Джален Джонсон, который оформил дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов.

Лучшую результативность в «Нью-Йорк Никс» показал О Джи Ануноби, набрав 29 очков.

Таким образом, «Атланта» повела в серии со счётом 2-1. Следующий матч между командами состоится 26 апреля.

Напомним, действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер», которая в финальной серии прошлогоднего розыгрыша обыграла «Индиану Пэйсерс».