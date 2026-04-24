Монако — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Атланта Хоукс — Нью-Йорк Никс, результат матча 24 апреля 2026, счет 109:108, плей-офф НБА — 2025/2026

«Атланта» обыграла «Нью-Йорк» в упорном матче и повела в серии плей-офф НБА
Завершился третий матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 109:108.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
24 апреля 2026, пятница. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
109 : 108
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Атланта Хоукс: Джонсон - 24, Макколлум - 23, Куминга - 21, Александер-Уолкер - 14, Оконгву - 9, Дэниэлс - 8, Винсент - 5, Гуйе - 5, Уоллес, Хилд, Рисашер, Брэдли, Ньюэлл, Кисперт
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 29, Брансон - 26, Таунс - 21, Макбрайд - 15, Кларксон - 8, Альварадо - 5, Харт - 2, Робинсон - 2, Дадье, Колек, Сохан, Бриджес, Шамет, Диавара, Хукпорти

Самым результативным в составе победителей стал Джален Джонсон, который оформил дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов.

Лучшую результативность в «Нью-Йорк Никс» показал О Джи Ануноби, набрав 29 очков.

Таким образом, «Атланта» повела в серии со счётом 2-1. Следующий матч между командами состоится 26 апреля.

Напомним, действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер», которая в финальной серии прошлогоднего розыгрыша обыграла «Индиану Пэйсерс».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
Следите за плей-офф НБА на «Чемпионате»:
